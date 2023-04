Döbbenetes dolog állhat a családi tragédia mögött, amelynek során kizuhant egy testvérpár a lakóházból

Március 19-én a ligetfalui Vyšehradská utcában egy hételemeletes lakóház előtti betonparkolóra zuhant egy férfi, akit kórházba szállítottak, de a sérülései olyan súlyosak voltak, hogy nem sokkal később meghalt.

Délután három körül ugyanoda riasztották a mentőket és a rendőrséget, mert a lakóház elé zuhant egy nő is, aki a helyszínen belehalt sérüléseibe. A 39 éves nőnek szúrt sebei is voltak. A rendőrök ezután kezdték keresni, hogy honnan zuhanhatott ki, és egy drón segítségével sikerült is megállapítaniuk, melyik lakásból. Ezután 16.30 környékén bejutottak a lakásba, ahol holtan találtak egy 9 éves kisfiút, a nő fiát, akinek szintén szúrt sebei voltak a testén.

A fiú tehát a nő gyermeke volt, a kizuhant férfi viszont nem a partnere, amint először sokan gondolták, hanem a testvére. Később kiderült, hogy a 27 éves férfi és a 39 éves nő egy világszerte elismert neurológus gyermekei voltak, a kilencéves kisfiú pedig az unokája.

A Nový čas írt arról, hogy a testvérek ugyancsak az egészségügyben dolgoztak, a nő kedvelt pszichológus volt, kisfiát egyedül nevelte.

Továbbra is kérdéses, hogy pontosan mi történt a pozsonyi lakásban a végzetes estén. Korábban az is felmerült, hogy a férfi és a nő egy vallási szekta tagjai voltak, sőt, szóba került egy olyan verzió is, mely szerint mindez a 9 éves fiú halálában közrejátszhatott.

A noviny.sk most azt írja, Hamran István országos rendőrfőkapitány sem megerősíteni, sem kizárni nem tudta ezeket az információkat.

Hamran hozzátette, a nyomozás folyamatban van, a helyzet pedig korántsem egyszerű, ugyanis nincsenek tanúk. Jelenleg szakértői véleményekre várnak.



