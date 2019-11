Ausztrál expasijához készülhetett halála előtt a meggyilkolt Viola Macáková

A rendőrség továbbra is intenzíven nyomoz a brutális gyilkosság ügyében, legutóbb például kiszivárgott, hogy Viola az Atya háza (Otcov dom) apostoli egyház nevű felekezet tagja volt, de állítólag el akart távolodni tőlük.

Most pedig a Nový Čas írta meg, hogy az interneten számolt be gyászáról Viola egy korábbi partnere, az ausztrál Tee Roy Tang.

Tee Roy Tang szavai szerint csak múlt vasárnap értesült Viola haláláról, és egy hosszú státuszüzenetben írt arról, hogy nem sokkal a halála előtt a 34 éves nő arra kérte, hadd látogassa meg őt Ausztráliában.

"Az egyetlen, amit érzek, a szomorúság és a fájdalom. A szívem összetört ezektől a szörnyű hírektől. Viola olyan jó és szerető nő volt. Mindig csak segíteni akart másoknak, és jobbá tenni a világot" - írta.

Állítólag egy héttel a halála előtt írt neki Viola amiatt, hogy meglátogatná, a férfi viszont ezzel nem értett egyet, noha nem tudta, miért utazna el hozzá a nő. Azért utasította vissza őt, mert szavai szerint már tovább lépett. "Csak ülök és azon gondolkodom, hogy ha igent mondok neki, azzal talán megmenthettem volna az életét" - írja.

Kiderült az is, hog Violával két évig jártak együtt, a modellkedés hozta és kötötte őket össze, még egy világhírű magazin címoldalán is feltűntek ők ketten, mindez azonban még 2006-ban történt. Szakításuk után is jó barátok maradtak.

Tee Roy Tang elárulta azt is, hogy arra kérték, utazzon el Szlovákiába, hátha tud segíteni. Ő viszont egyelőre úgy próbál segíteni, hog a Facebookon közösségi gyűjtést indított a lány hozzátartozóinak megsegítésére.

