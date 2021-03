Vérfürdő három amerikai masszázsszalonban, nyolc embert lőtt agyon egy ámokfutó

Nem sokkal később két másik, egymáshoz közel található atlantai masszázsszalonban is lövések dördültek el. A rendőrség szerint az utóbbi két esetben négy ázsiai származású nő halt meg.

A rendőrség felvételeket tett közzé egy gyanúsítottról, és az esetleges szemtanúk közreműködését kérte. Három órával a Cherokee megyében történt gyilkosságokat követően a rendőrség őrizetbe vett egy 21 éves férfit.

#BREAKING: 21-year-old Robert Aaron Long, the accused gunman in today's Cherokee County spa shooting, has been apprehended in Crisp County, Georgia. The news comes as officials announce a fourth person has died: https://t.co/1spPrt8Hco pic.twitter.com/XnUnsUhWcw