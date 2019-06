Véres sérülés a focipálya szélén - intenzívre került egy rendőr!

A hazai Universitatea fogadta a Miriuta László csapatát, a Hermannstadtot az osztályozó első meccsén, amely során a kolozsvári drukkerek dobálni kezdték a rendőröket - írja a 24.hu.

Az egyik rendőrt a fején találták el, súlyosan vérezni kezdett az és az eszméletét is elveszítette.

This shouldn't happen in football. Shocking footage from last night in Cluj. Riot police officer left in a pool of blood after he was hit by U's fans. He was unconscious for a few minutes. Now he's in the hospital, in intensive care, but in stable condition. pic.twitter.com/8zk14oid85