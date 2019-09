Vadásztak Róbert Holubra, nem volt egyszerű kinyírni – indul a per a szlovák alvilág egyik legnagyobb akciója ügyében!

1997 őszén kezdődött a vadászat a kassai szervezett bűnözés akkori vezéregyénisége, Róbert Holub ellen. A vád szerint Mikuláš Černák besztercebányai maffiavezér rendelte el a meggyilkolását, hogy a helyére ültethesse saját emberét, Karol Kolárikot. Tervébe állítólag bevonta a pozsonyi alvilágot vezető Róbert Lališt és a turócszentmártoni maffiózót, Igor Lavrinčíkot is. Bérgyilkosként Jozef Roháč és Alojz Kromka jött számításba.

Roháč és Kromka lehettek azok, akik 1997. szeptember 22-én először megkísérelték eltenni láb alól Holubot. Amikor Holub megállt egy kassai benzinkúton, ott termettek egy motorkával, és megpróbáltak tüzet nyitni rá egy gépfegyverrel, de a Škorpión besült.

A második próbálkozásra két nappal később került sor, már a pozsonyi Danube hotelban, ahová Černák csalta el Holubot egy találkozóra. A találkozóra Holub testőrével, Štefan Fabiannal érkezett, amikor pedig egy asztalnál ültek Černákkal, berohant a hotelba egy maszkos elkövető, vélhetően Roháč, és tüzet nyitott Holubékra. Fabiant agyonlőtte, Holubot viszont csak megsebesíteni tudta.

Emiatt viszont utóbbi kórházba került, és itt érte utol a végzete. Az intenzív osztályon feküdt, amikor Roháč október 5-én egy létra segítségével felmászott a kórház tetejére és az ablakon keresztül lőtte agyon Holubot.

A Specializált Büntetőbíróság pere hétfőn kezdődik az ügyben. Lališ, Roháč és Kromka már más bűntényekért eleve életfogytiglani börtönbüntetését tölti, Černák hasonlóképp, ő be is ismerte a cselekményt, ahogy Alexander Horváth, a kelet-szlovákiai alvilág egyik korabeli tagja is. A hatodik vádlott az ügyben szintén egy kassai maffiózó, Ladislav Badó.

Lališ ugyanakkor több másik alvilági leszámolásért is felelnie kell a bíróság előtt az újonnan induló perben. Ő jelenleg a Dinič-fivérek és hozzá köthető személyek meggyilkolása miatt ül, ugyanakkor azt követően, hogy a 90-es években, Miroslav Sýkora meggyilkolása után átvette a klán vezetését, mindenkit el akart takarítani az útjából, aki a fővárosban konkurenciának számított.

Az egyik áldozat Maxim Malkarti, egy kaukázusi férfi volt, aki birkózóként érkezett Szlovákiába, itt viszont bűnbandát alapított. 1999. szeptember 12-én a Mercedesével épp hazafelé tarott Dévényújfalura, amikor a Peter Havasi által vezetett Audiból tüzet nyitott rá Lališ, Ivan Cupper és az említett Igor Lavrinčík.

Bő egy évvel később Lališ újabb maffiózó meggyilkolását rendelte el, akit csak Görbeorrú Alanként tartottak számon. Lališék úgy gondolták, ő vette át Malkarti után a bűnszövetkezetet. Ő és Martin Bihári, az egyik embere elvitték a Pozsony melletti Zerge-hegyre vezető útra Jozef Roháčot és Jurij Fejert, mivel az Alant követő egyik emberük, Juraj Billik azt jelentette, hogy a hegyen egy étteremben van a társaságával.

Amikor lefele jött egy autó, meg voltak róla győződve, hogy Alan ül benne. Az útját eltorlaszolták faágakkal, majd a megelőzték a kocsijukkal és tüzet nyitottak rá. A kocsiban viszont nem a konkurens maffiózó ült, hanem a TV Tip akkori igazgatója, a TA3 későbbi vezetője, Ľubomír Belfi és egy hölgy. Ők lövési sérülésekkel kerültek kórházba.

2000. április 19-én Juraj Matzenauer került Lališék célkeresztjébe. Egy megkülönböztető jelzéssel ellátott kocsival eredtek a nyomába és állították meg Nagyszombat előtt az úton. Bihári volt a sofőr, Lališ és Cupper pedig a lövészek, akik tüzet nyitottak rá.

Róbert Pál meggyilkolásának helyszínén

A mostani vádemelés részét képezi két tovább támadás is a konkurens Takáč-banda tagjai ellen. Az egyik Róbert Pál meggyilkolása, melyre 2003 november 18-án került sor. Lališék embere, Juraj Havran már korábban követte őt, és megfigyelte, mikor merre jár. A kérdéses napon Pálért testőre, Róbert Horváth állt meg, majd külön kocsival indultak egy edzőterembe.

Az első kereszteződésnél Pál Volvója mellett megállt Richard Rakický és Jurij Fejer, majd gyakorlatilag szitává lőtték őt. Rakický 20 lövést adott le egy Crvena Zastava 70-es típusú gépkarabélyból, míg Fejer további 24 lövést egy Tokarevből.

Horváth Pál mögötte haladt egy VW Golffal, mikor pedig a lövöldözés elkezdődött, ő is kiugrott és pisztollyal próbálta megvédeni Pált, de őt is meglőtték. A végrehajtókat ez ügyben már elítélték, most Lališ bűnrészességét vizsgálják.

A másik bűntény, amit ezen a szálon vizsgálnak, egy bombamerénylet a szintén a Takáč-bandához tartozó Ivo Ružič ellen 2004. december 2-áról. Az egykori bevásárlóközpont, a pozsonyi Jadran előtt robbantottak, Ružičot és testőrét azonban csak megsebesíteni sikerült.

Lališ a vád szerint hozzá közel álló embereket is eltetetett láb alól. Az egyik ilyen egy sikertelen merénylethez fűződött. Ivan Ivanovič Miškora, aki annak idején a Dinič-testvéreket is ismerte, 1999-ben Pozsonyivánkán nyitottak tüzet, az ukrán férfi viszont elmenekült támadói elől. Utóbbi emberei viszont elkezdtek érdeklődni az Audi iránt, amit a támadáshoz használtak, és miután azt a Lališ-bandához tartozó Tibor Bugár szerezte be, Lališ elkezdett tartani tőle, hogy a nyomára akadnak, ezért Bugárt elcsalták Bihári hétvégi házához a szenci Napfényes tavakhoz, majd ott megfojtották.

A másik ilyen eset a lévai Jozef Hamaláé, aki Jozef Roháč haverja volt. Az ő meggyilkolását épp Roháč rendelte meg, mivel attól félt, hogy a magyar rendőrségen tanúvallomást tehet ellene.

(Aktuality.sk)