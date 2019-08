Új barátja szúrta hátba a kisgyermekes anyukát, majd végzett magával is

A 38 éves Zdenka éveken keresztül élt külföldön, Csehországban, ahol összejött valakivel, majd lett egy közös kislányuk. Egy idő után azonban szakítottak, a nő pedig visszaköltözött Rimaszombatba, ahol vett egy lakást. E lakás előtt történt a mostani tragédia.

Az egyik szomszéd számolt be a történtekről a Nový Čas-nak, ő volt az, aki a rendőröket is kihívta, mivel saját szemével látta, mi történt, és ő maga is veszélyben volt.

Szavai szerint először hatalmas lármát hallott a nő lakása felől, majd Zdenka kirohant a lakásból és segítségért kiáltott. A férfi a nyomában volt, és mikor beérte, azonnal háta szúrta egy konyhakéssel. "Én még láttam őt élve. Láttam azt is, ahogy hátba szúrta. Felfutottam a következő emeletre, és berohantam a szomszéd lakásába, akinek nyitva volt az ajtaja. Mielőtt becsuktuk az ajtót, még láttam, ahogy a férfi rohan utánam" - mesélte, hozzátéve, hogy ezután nem dörömbölt az ajtón, és nem hallottak már semmit.

Közölte, hogy véleménye szerint a férfi nem volt ittas, józannak tűnt, és szerinte hidegvérrel gyilkolt.

Az eset után a férfi maga ellen fordította kését. Leszúrta magát, majd riasztotta a mentőket, a kórházba szállítást követően viszont meghalt.

Petra Kováčiková rendőrségi szóvivő megerősítette, hogy a férfi maga hívta ki a mentőket, és azt is, hogy ő a nő meggyilkolásának első számú gyanúsítottja. Ennek végül is már nincs túl sok jelentősége, mivel meghalt.

Ami pedig egy durva részlet, hogy az ámokfutása előtti éjjel, pénteken a fiatal férfi még egy közös fotót tett fel magukról azzal a szöveggel, hogy: „My love, my beauty, my everything... I love you (Szerelmem, szépségem, mindenem... szeretlek).

(Nový Čas)