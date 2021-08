TRAGÉDIA: Falhoz csapott az erős szél egy sárkányszörföst, belehalt sérüléseibe

A 61 éves férfit az erős szél felkapta, mintegy 122 méterre repítette, és egy Fort Lauderdale-i tengerparti ház második emeletének csapta.

A kite-szörfös férfi még el sem ért a vízhez, amikor a testére erősített ernyőbe belekapott a szél és felemelte - mondta a hatóság egyik vezetője.

A szörföst kórházba vitték, ahol pár órával később meghalt.

A kite surfer who crashed into a beachfront home in Fort Lauderdale, Florida, has died, Fort Lauderdale Fire Rescue Battalion Chief Stephen Gollan said. https://t.co/3YJf8zXPhz