Több halottja és sok sérültje van egy áruházi lövöldözésnek a texasi El Pasóban!

Az Index a CNN-re hivatkozva azt írta, hogy a lövöldözés helyi idő szerint délután egy órakor történt egy Walmart bevásárlóközpontban. A hírek szerint egy elkövető volt, aki puskával vagy gépkarabéllyal támadott az emberekre.

A rendőrség lezárta a helyszínt, kivonult az FBI is. Közölték, hogy őrizetbe vetek egy személyt, aki feltételezhetően az elkövető.

Szintén az Index az NBC híradójára hivatkozva számos halottról ír. Legalább 22 személyt súlyos vagy életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba.

VIEWER VIDEO: The sound of gunfire as Cielo Vista Walmart shoppers hide under tables near the entrance. #EPShooting pic.twitter.com/koKuvrFNh3