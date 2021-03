Több halálos áldozata is van egy coloradói lövöldözésnek

Az incidens a Denvertől mintegy 45 kilométerre észak-nyugatra lévő Boulder városában történt. A település a Sziklás-hegység keleti lábaitól nem messze fekszik.

A város rendőrparancsnoka egy esti sajtótájékoztatón elmondta, hogy őrizetbe vették a gyanúsított férfit, aki a sebesülése miatt kezelésre szorul. A hatóságok képviselői a sajtótájékoztatón nem közölték a halálos áldozatok számát. Helyi médiajelentések szerint legalább hat ember vesztette életét.

WARNING: GRAPHIC CONTENT - Police in Boulder, Colorado, reported an ‘active shooter’ at a King Soopers grocery store, and aerial footage broadcast live from the scene by local media showed one person being placed in an ambulance and a man in handcuffs https://t.co/9j5m64WvXz pic.twitter.com/wREnM43QsH