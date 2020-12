Texasban kivégeztek egy elítéltet annak ellenére, hogy több esküdt is a kegyelem mellett döntött

Ez volt idén a kilencedik szövetségi kivégzés, százharminc év óta pedig az első, amelyet az elnökválasztást követő hatalomváltási időszakban hajtottak végre. Négy további kivégzés várható még a következő elnök beiktatásáig, köztük egy pénteken.

William Barr főügyész, igazságügyi miniszter tavaly jelentette be, hogy felújítják a szövetségi halálos ítéletek végrehajtását. Ezt a szövetségi kormányzat még 2003-ban állította le a végrehajtás módja miatti vitára hivatkozva. A 2003-as döntés csakis a szövetségi bíróságok által hozott ítéletekre vonatkozott, az egyes amerikai tagállamokban változatlanul végrehajtották a helyi bíróságok halálos ítéleteit.

Bernardot 2000-ben ítélték el, mert részese volt annak, hogy bűntársa, Christopher Vialva meggyilkolt egy házaspárt a texasi Ford Hood katonai bázison. A bűncselekmény idején Bernard 18 éves volt.

Vialva elrabolta és közvetlen közelről lelőtte a házaspárt, majd a holttesteket az autó csomagtartójába helyezték, amit Bernard felgyújtott. Vialván szeptember 24-én hajtották végre a halálos ítéletet.

Bernard kivégzése előtt nem sokkal azt mondta, hogy sajnálja a történteket. Hozzátette:"Ez az egyetlen dolog, amit mondhatok, ez az érzés jár át most is, és akkor is úgy éreztem".

Tárgyalásuk öt esküdtje támogatta Bernard kegyelmi kérvényét, mondván, hogy ügyvédei gyenge munkát végeztek a tárgyaláson. Az esküdtek ugyanakkor egyetértettek abban, Bernard és Vialva is bűnös, de azt mondták, nem tűnt úgy, hogy Bernard meg akarja ölni a házaspárt.

Bernard ügyvédjei azt mondták, önálló nyomozásuk során megállapították, az ügyészek olyan, döntő információkat utasítottak el, amelyek igazolhatták volna, hogy Bernard fiatalok egy bandájának alacsony rangú tagja volt. Ez utóbbi érv alapján kevés esélye lett volna annak a jövőben, hogy ismét megsérti a törvényt.

Ügyvédje, Robert Owen azt mondta, hogy Brandon 18 évesen szörnyű hibát követett el. Azonban senkit nem ölt meg, és soha nem szűnt meg szégyent és mély megbánást érezni tette miatt.

Az Amerikai Polgári Jogok Uniója (ACLU) a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos aggodalmakra hivatkozva az összes szövetségi kivégzés átmeneti megállítását követeli. Erőfeszítésük előzménye, hogy egy elítélt, Orlando Hall lelki tanácsadója novemberben megfertőződött koronavírussal az Indiana szövetségi államban lévő Terre Haute börtön halálkamrájában.

Azóta kiderült, hogy a Hall kivégzésében részt vevő börtönszemélyzet legalább nyolc tagjánál kimutatták a vírusfertőzést. Az amerikai legfelsőbb bíróság csütörtök este, három liberális bíró ellenvéleménye mellett, elutasította Bernard kivégzésének felfüggesztését.

Az igazságügyi minisztérium egyik dokumentumából kiderült, hogy számos fogvatartott kivégezésére készülnek az Egyesült Államokban a következő elnök január 20-i hivatalba lépése előtt.



MTI