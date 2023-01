Tele vannak a krematóriumok Kínában, ezért az emberek kétségbeesésükben maguk gondoskodnak halottjaik hamvasztásáról (VIDEÓ)

Az emberek belefáradtak a krematúriumok előtti sorakozásba, ezért voltak olyanok, akik úgy döntöttek, közvetlenül az udvaron vagy a házak előtt égetik el a halottaikat.

Chinese crematoriums are so overcrowded because of the covid that relatives of the deceased have to go to desperate measures.



People got tired of waiting in line for cremation, so they burned the deceased right in the yard.