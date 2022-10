SZÖRNYŰ: Tömegverekedésbe torkollott a futballmérkőzés, több mint 170-en meghaltak (VIDEÓ)

Tizenegy sérült állapota válságos - tette hozzá. A zavargások azt követően kezdődtek, hogy a malangi Arema FC hazai pályán 3-2-re kikapott a szurabajai Perszebajától.

A vereség miatt csalódott szurkolók üvegekkel és egyéb tárgyakkal dobálták meg a focistákat és a játékvezetőket, majd elözönlötték a pályát, követelve, hogy a csapat vezetése adjon magyarázatot a fiaskóra. Az Arema 23 éve nem kapott ki hazai pályán.

At least 129 people died after violence at a football match in #Indonesia, last night. The deaths occurred when angry fans invaded a football pitch after a match in East Java



