SZÖRNYŰ: Megölték, majd elégették mozgássérült kisfiukat a kegyetlen szülők 18+ 

A kisfiú elszenesedett maradványait házuktól 11 kilométerre találták meg a napokban, és a nyomok arra engednek következtetni, hogy a súlyos beteg gyermek halálához, illetve a maradványainak eltüntetéséhez a saját szüleinek van köze.

A rendőrség július 24-én tartóztatta le a szülőket, Sukhjinder Srant és Briseida Srant.

A nyomozás során kiderült az is, hogy a szülők 2015-ben már elveszítettek egy szintén beteg gyermeket. Az akkor párhónapos koraszülött kislány hivatalosan bölcsőhalálban hunyt el, de most ezt is felülvizsgálhatják.