SZÖRNYŰ: Az anyjuk végezhetett az öt gyermekkel, akiket egy lakásban találtak holtan Németországban

Az áldozatok közül három kislány - 1, 2 és 3 évesek -, kettő pedig 6 és 8 éves fiú. Az anya hatodik gyermeke, egy 11 éves fiú életben maradt, ő rokonoknál volt.

A mother is suspected of killing 5 of her children in this apartment block in Solingen, western Germany, before heading to Düsseldorf, where police say she tried to end her life. Locals I've spoken to say they heard nothing in the lead up to the incident and they're in shock. pic.twitter.com/RYY9uOLdFv