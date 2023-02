Szívszorító fotók: Az apa nem volt hajlandó elengedni a halott lánya kezét miután megtörtént a tragédia

A fotókon Mesut Hancer látható, aki a földrengés epicentrumától közeli Kahramanmaraş tartományból (Törökország) származik. A helyszíni beszámolók szerint a férfi nem volt hajlandó elengedni a halott lánya, a 15 éves Irmak kezét.

Father Mesut Hançer holds the hand of his 15-year-old daughter Irmak, who died in the catastrophic earthquake in Türkiye's Kahramanmaraş province pic.twitter.com/YH5eI1pkH6