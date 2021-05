Szitává lőtték egy szülinapot ünneplő társaság partibuszát Kaliforniában, ketten meghaltak

A bulizók éppen egy 21 éves nő születésnapját ünnepelték, amikor az ismeretlen elkövetők egy autóból lőni kezdték a San Franciscóból Oaklandbe visszatérő járművet az autópályán.

A hatóságok szerint a tettesek üldözőbe vették az autópályáról letért buszt és városi területen is lövéseket adtak le rá. Mintegy hetven lövést adtak le az elkövetők.

#BREAKING Multiple people shot on a party bus in Oakland celebrating a birthday. Family members on scene saying at least one person killed. The bus is pulled into the Eastmont Police Station as CHP investigates. pic.twitter.com/PmGTlXCxQP