"A szemem láttára két kisgyerek és két felnőtt vesztette életét" - civilekre lőnek az oroszok evakuálás közben Kijevnél (Videók)

Az irpinyi polgármester szerint az oroszok akkor tüzeltek, amikor az emberek megpróbáltak egy hídon átkelni.

Közölte továbbá, hogy a település nem adta meg magát, harcolnak az oroszokkal.

Egy sárga karszalagos ukrán katonát látunk a videón, amikor robbanás történik, majd mindenki orvosért kiált, mert a férfit elsodorta a robbanás ereje:

Russian forces fired mortar shells Sunday in Irpin, near Kyiv.



Eyewitnesses said 3 people including a child died, the AP reports pic.twitter.com/MndDKK2sPq