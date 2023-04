Szándékosan éhen halt a megváltásra várva egy szekta több tagja

A rendőrség arról értesült csütörtökön, hogy több ember szándékosan éhezik egy erdei magánbirtok házaiban. Mint elmondták, az áldozatok a "Jézussal való találkozás" és a megváltás reményében éheztek. A rendőrök még aznap több házba bejutottak, és 15 embert sikerült elszállíttatniuk a mentőkkel. Közülünk azonban négyen végelgyengülés miatt útközben életüket vesztették. A többiekkel - noha már ők is kritikus állapotban voltak - sikerült beérni a kórházba.

A rendőrök pénteken visszatértek a birtokra, miután a szekta egyik tagja elárulta nekik, hogy valahol a telken tömegsír van 31 ember holttestével. Arról egyelőre nem érkezett jelentés, hogy sikerült-e megtalálni a tömegsírt.

Beszámolók szerint a zárt közösséget a Good News International Church nevű szekta tartotta fenn. Ennek vezetője a birtok tulajdonosa, és radikális nézetei miatt már korábban is összeütközésbe került a törvénnyel.

