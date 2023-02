„Spriccelt a fejéből a vér és hiányzott a fél koponyája” – mondta a tanú, az egykori szépségkirálynő meg csak az autójával van elfoglalva

A noviny.sk szerint a tárgyaláson a baleset szemtanúit is meghallgatták, de állításuk szerint egyikük sem látta, hogyan történt a tragikus eset. Már csak annak voltak tanúi, ami azután történt. Amikor a sérült lányhoz siettek, egy másik személy már mellette volt, és igyekezett rajta segíteni.

„A kollégám mondta, hogy ne fordítsa meg, mert attól csak rosszabb lesz. Ő ennek ellenére mégis megfordította. Spriccelt a vér a fejéből, hiányzott a fél koponyája. Borzasztó volt” – mondta az egyik tanú.

A tragikus baleset 2020. szeptember 21-én történt a pozsonyi Tomášiková utcában. A luxusterepjárót vezető Kralevich elgázolta a 18 éves Nguyen Thi Dieu Linht, aki a rendőrség szerint épp a zebrán haladt át. A lány megközelítőleg 20 métert repült és az útra zuhant. Sérüléseibe a helyszínen belehalt. A hatóság szerint a sofőr túllépte a maximális megengedett sebességet. Az eset nagy port kavart, a hozzátartozók szerint a balesetet okozó nő sokáig nem fejezte ki sajnálatát a történtekkel kapcsolatban, ő maga pedig bujkált a nyilvánosság elől, és még a közösségi oldalát is törölte.

2021 júliusában a Pozsony II Járásbíróság négy évre felfüggesztett két év és hét hónap feltételes szabadságvesztésre ítélte Kralevichet, ez ellen pedig fellebbezést nyújtottak be.

Kralevich a keddi tárgyaláson újfent kijelentette, hogy nem érzi magát bűnösnek, nem tehet a balesetről. Emellett kérte a bíróságot, hogy adják vissza Range Rover típusú luxusterepjáróját, amit az eset után lefoglalt a rendőrség. Az egykori szépségkirálynő szerint nincs rá semmilyen ok, hogy továbbra is lefoglalva tartsák a kocsit, a bíróság viszont nem tett eleget a kérésének. A szenátus szerint még nem mutatták be a szakértői véleményt, valamint magát a szakértőt sem hallgatták ki.

A tárgyalás május 16-án folytatódik újabb tanúk meghallgatásával.



(noviny.sk)