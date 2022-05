Először a nagymamáját akarta megölni a texasi tömeggyilkos tini, erről posztolt is egyet

A támadás előtt Ramos háromszor is posztolt a Facebookra. Körülbelül harminc perccel azelőtt, hogy az iskolához ért volna, azt írta, hogy le fogja lőni a nagymamáját. A következő bejegyzésben már azt írta, hogy "meglőttem a nagymamát", nem sokkal később egy harmadik posztban pedig azt írta, hogy egy általános iskolában fog lövöldözni.

Greg Abbott texasi kormányzó szerint Ramos arcon lőtte nagyanyját a keddi iskolai ámokfutása előtt, de a nő túlélte a találatot és értesítette a rendőrséget. A tettes ezt követően elmenekült otthonából, amelyben nagyanyjával élt, majd karambolozott kocsijával a Robb Általános Iskola közelében. Az oktatási intézménybe egy hátsó bejáraton keresztül jutott harci felszereléssel egy AR-15-ös jellegű puskával felfegyverkezve.

Provided an update today on the ongoing response to the horrific tragedy at Robb Elementary School in Uvalde. As Texans, we must come together in support of the entire Uvalde community during this time of heartbreak and healing. https://t.co/zq5vEMiwBE

A gyerekként bullyingolt Ramos ezt követően elbarikádozta magát egy negyedik osztályos tanteremben, ahol tüzet nyitott a diákokra és tanárokra, mielőtt a rendőrség végzett volna vele. Az egyik helyszínelő rendőr arról beszélt, hogy a tanárok kitörték a tantermek ablakait és azon keresztül próbálták evakuálni a diákokat.

Abbott közölte, hogy a halottak mellett tizenheten szereztek nem életveszélyes sebesüléseket. A kormányzó hangsúlyozta, hogy az elkövető közösségi médián tett bejegyzései voltak az egyedüli figyelmeztető jelek. Hozzátette, hogy a főiskolát abbahagyó Ramosnak nem volt büntetett előélete, sem pedig ismert mentális problémája. A hatóságok szerint a 18 éves fiatal két puskát és hozzájuk való 375 darab lőszert vásárolt még márciusban.

Ramos egykori osztálytársa a CNN-nek elmondta, hogy a fegyveres sms-ben küldött neki fényképeket a nála lévő lőfegyverről és egy lőszerrel teli táskáról napokkal a támadás előtt.

Az ügy ismét felszította az amerikai fegyvertartás körüli társadalmi vitát. A republikánus-demokrata vonalon megosztott vita középpontjában az áll, hogy vajon miért ilyen gyakoriak az ilyen mészárlások abban az országban, ahol például Texasban nagyjából a betöltött 18. életév a fegyvervásárlás gyakorlatilag egyetlen feltétele.

Joe Biden amerikai elnök is megszólalt a kérdés kapcsán, és a Twitterén keresztül jelezte, cselekvéssé kell formálni a fájdalmat, mert ilyen mészárlás más országokban nem történhet meg.

These kinds of mass shootings rarely happen anywhere else in the world.



Why are we willing to live with this carnage? Where in God's name is our backbone to have the courage to stand up to the gun lobby?



It is time to turn this pain into action.