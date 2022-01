SZÖRNYŰ: Óriási szikla zuhant a csónakok közé, hat ember meghalt, 20-an eltűntek (VIDEÓ)

Az eset szombaton dél körül történt a brazíliai Minas Gerais államban. A sziklákkal és szurdokokkal körülvett tavat előszeretettel keresik fel turisták, ezúttal is több csónak volt a vízen.

Néhányan potyogó szikladarabokra figyeltek fel, ezért próbálták figyelmeztetni a közelben lévő csónakokat, de azok már nem tudtak időben eltávolodni. Egy több méter magas szikladarab kivált az egészből és a csónakok közé zuhant.

Brazil: A stone wall collapsed on boats with tourists in the tourist region of Escarpas do Lago, in Capitólio, Minas Gerais. Preliminary information from tour guides points to four deaths so far.