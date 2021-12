TRAGÉDIA: Felkapta a szél az ugrálóvárat, négy gyermek meghalt

A rendőrség megerősítette, hogy a Hillcresti Általános Iskolában történt tragédiában két kislány és két kisfú hunyt el, mindannyian 6 évesek voltak. Az iskola a „Big Day In” ünnepséget tartotta a tanév végén.

Darren Hine rendőrbiztos elmondta, hogy a rendőröket azután hívták ki az iskolához, miután egy széllökés felkapta az ugrálóvárat a levegőbe.

Fotó: Grant Wells/AAP

Egyelőre nincs arról információ, hogy hány gyermek játszott az ugrálóváron. Öten kórházban vannak, négy gyermeknek kritikus az állapota. Hine rendőrbiztos elmondta a nyomozás folyamatban van, már halottkém is járt a helyszínen.

Several children have fallen from a height of 10 metres, causing serious injuries, after the wind blew a jumping castle into the air at a primary school in Tasmania's north-west @abcnews pic.twitter.com/tf01vevPab