ENSZ: milliókat fenyeget világszerte éhínség

Az év elején számuk még 34 millió volt.

A világ legnagyobb humanitárius szervezete szerint az idén 15 milliárd dollár (4500 milliárd forint) támogatásra lesz szüksége, hogy világszerte 139 millió rászoruló embert el tudjanak látni alapvető élelmiszerekkel.

Számos országban, így a többi között Etiópiában, Madagaszkáron, Dél-Szudánban és Jemenben már most sincs elegendő élelmiszer a lakosság számára, de Nigéria és Burkina Faso egyes térségei is hasonló gondokkal küszködnek. Humanitárius támogatásra van szüksége Afganisztánnak, Libanonnak, Szudánnak és Szíriának is.

A WFP szóvivője kiemelte, hogy a 15 milliárd dolláros források nagyjából harmadára sürgősen szükség van, hogy elejét lehessen venni az éhínségnek a világ több térségében. Mint mondta, a szervezet 60 éves történek legnagyobb erőfeszítésére van szükség.

Tavaly az ENSZ Világélelmezési Programját Nobel-békedíjjal tüntették ki.



(MTI)