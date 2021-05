Lövöldözés történt a San Jose-i vasúti pályaudvar közelében, többen meghaltak

Lövöldözés történt szerda reggel a Kalifornia állambeli San Jose vasúti pályaudvarának közelében, többen meghaltak, köztük az elkövető is - jelentette be Russel Davis, a Santa Clara megyei seriff szóvivője.

Davis arról számolt be, hogy a rendőrség egyelőre nem tudja meghatározni a halálesetek és a sérültek számát, és a lövöldözés indítéka is ismeretlen. A szóvivő tájékoztatása szerint "a vasúti pályaudvar közelében szerda kora reggel történt lövöldözésnek több halálos áldozata is van és a feltételezett fegyveres elkövető is meghalt."

Sam Licardo polgármester a Twitteren azt írta, hogy "a helyzetet még értékelik". A demokrata párti városvezető úgy fogalmazott: "A lövöldöző már nem jelent fenyegetést." A hatóságok arra figyelmeztették a lakosságot, hogy ne közelítsék meg a helyszínt.



(MTI)