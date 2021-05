Legalább 20 ember meghalt, miután felhőszakadás csapott le egy kínai terepfutóversenyen!

A korábbi hírekben 16 halott és öt eltűnt szerepelt.

A beszámoló szerint felhőszakadás csapott le a Kanszu tartománybeli Pajjin város közelében lévő természetvédelmi területen tartott verseny résztvevőire.

A mentőközpont szerint szombat délután jégeső, fagyos eső és szélvihar zúdult a verseny magaslati szakaszának 20. és 31. kilométere közötti részére.

The death toll has risen to 21 after extreme weather hit a 100-km cross-country mountain marathon race in northwest China's Gansu https://t.co/fqwxNPXlcG pic.twitter.com/s2wrWpDism