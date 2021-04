Kigyulladt egy koronavírusos betegeket ellátó kórház, tizenhárman meghaltak Indiában

Indiában csütörtökön a világon eddig legmagasabb napi esetszámot jegyezték fel, 314 835 újonnan azonosított koronavírus-fertőzöttel, és tartani lehet attól, hogy a járvány terhe alatt roskadozó egészségügyi intézmények nem tudnak megbirkózni a rájuk háruló hatalmas feladattal. Az ország északi és nyugati államai, valamint a főváros, Újdelhi egészségügyi szakemberei arra panaszkodnak, hogy a legtöbb kórházban fogytán van a betegek lélegeztetéséhez szükséges oxigén.

"Tizenhárom ember halt meg a tűzben a legfrissebb információink szerint" - mondta el pénteken egy tűzoltósági forrás az esetről, amely a Mumbai egyik elővárosában található kórház intenzív osztályán keletkezett.

Maharashtra | 13 people have died in a fire that broke out at Vijay Vallabh COVID care hospital in Virar, early morning today pic.twitter.com/DoySNt4CSQ