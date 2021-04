Két év elteltével sincs meg a savval arcon öntött érsekújvári nő gyilkosa

A rendőrség mostanáig senkit sem gyanúsított meg a gyilkossággal, holott az elején úgy tűnt, nem lesz olyan nehéz dolguk. Eleinte az elhunyt Adriana édesanyja teljesen biztos volt benne, hogy lánya volt pasija lehet az elkövető, de a rendőrség ezt mostanáig képtelen volt bizonyítani. A férfi néhány nappal a cselekmény után jelentkezett a rendőrségen, ahol pedig azt mondta, alibije van a bűntény idejére, ugyanis szavai szerint épp külföldön tartózkodott, noha a szomszédok egy nappal az eset előtt még otthon látták.

Az inkriminált napon, április 12-án Adriana korán reggel levitte sétáltatni a yorkshire-jét lakóházuk elé a Folyóparti utcán. Édesanyja háza felé tartott, amikor egy férfi odaállt elé és arcon öntötte - valószínűleg - kénsavval. A súlyosan sérült nő még fel tudta hívni édesanyját és a mentőket. 19 éves lánya eközben otthon aludt.

Tanúvallomások szerint Adrianára egy meglehetősen lepattant figura várakozott, leginkább hajléktalannak vagy lecsúszott drogosnak tűnt, kezében egy dobozzal, amiben a kénsav volt.

Az orvosok minden igyekezete ellenére a nő néhány órával később a kórházban életét vesztette. Édesanyja a kezdetektől a komáromi volt pasijára gyanakodott, mivel meglehetősen rossz viszonyban váltak el, volt egy közös cégük, amelynek hátterét nem sikerült megoldaniuk. Mindkét fél büntető feljelentést tett a másik ellen, miután szakítottak. Priusza ugyanakkor csak a férfinak volt.

Adriana lánya és édesanyja nehezen viselik, hogy ő már nincs velük. Adrianát elhamvasztották, nem temették el. Urnáját édesanyja vitte haza magával.

Lucia Kurilovská, a Szlovák Rendőrakadémia rektora szerint is soknak tűnhet a két év, ugyanakkor kifejtette, hogy mivel nem függesztették fel az eljárást, ez arra utal, hogy a rendőrségnek vannak bizonyítékai. Úgy véli, két év elteltével is előkerülhet egy tanú, aki talán maga nem is érzi jelentőségét, de olyan információval tud szolgálni, amely alapján összeáll a kép.

Viktória Borloková rendőrszóvivő ugyanakkor a nyomozás érdekeire hivatkozva semmi relevánsat nem árult el az ügyről. Még csak azt sem, hogy valóban kénsavval öntötték-e arcon a később elhunyt nőt.

