BORZALOM: Idős ázsiai nőt rugdostak össze a nyílt utcán, keresik a támadót

Az utóbbi időben megszaporodtak az Egyesült Államokban az ázsiai származásúak elleni támadások.

A rendőrség a tettes körözéséről szóló plakátokat ragasztott ki kedden Manhattanben, a hirdetmény szerint 2500 dollár jutalmat ajánl fel annak, aki a köztéri kamerák felvételén látható támadó nyomára vezeti a hatóságokat.

Egyúttal a rendőrség megrótta azokat a járókelőket, akik tétlenül nézték, amint a hétfőn történt esetben

Kamerafelvételek tanúsága szerint két, biztonsági őrnek tűnő férfi egy közeli épület bejáratánál szintén tétlenül végignézte az esetet, és még akkor sem siettek az áldozat segítségére, amikor a földön feküdt, és a tettes sietség nélkül elment a helyszínről. A biztonsági őröket munkaadójuk azóta felfüggesztette az ellenük szóló nyomozás idejére.

Help identify the below individual wanted in connection to an assault. On Monday, March 29th at 11:40 AM, at 360 West 43rd St, a female, 65, was approached by an unidentified male who punched and kicked her about the body and made anti-Asian statements. Info?1-800-577-TIPS. pic.twitter.com/LkwfYhMCLr