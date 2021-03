TRAGÉDIA: Kigyulladt egy koronavírusos betegeket ellátó kórház, sokan meghaltak

Covid-kórházban a nyugat-indiai Mumbai városában, rendőrségi források szerint legalább kilencen meghaltak, többen az égő épületben rekedtek.

A helyi rendőrfőkapitány-helyettes azt mondta, a tüzet jelenleg is oltják, helyszíni beszámolók szerint több mint egy tucat tűzoltóautó és mentőautó érkezett az épülethez. Legalább hetven beteget kellett kiszabadítani a lángok fogságából.

A tűz a magánkórház földszintjén keletkezett, és a füst hamar beborította az emeleteket is.

Indiában az utóbbi években sok kórházi tűzeset történt a nem megfelelő biztonsági intézkedések és az elavult tűzoltó berendezések miatt.

Maharashtra: Fire breaks out at a hospital in Mumbai's Bhandup; rescue operation on



"Cause of fire is yet to be ascertained. I've seen a hospital at mall for the first time. Action to be taken. 70 patients including COVID infected shifted to another hospital," says Mumbai Mayor pic.twitter.com/sq1K29PVhe