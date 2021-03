Villámcsapás következtében edzésen elhunyt egy 22 éves hullámlovas (FOTÓ)

A helyi sajtó beszámolója alapján Diaz pénteken a fővárostól, San Salvadortól délre, az El Tunco strandon edzett, amikor nem sokkal a vízbe lépését követően halálos kimenetelű villámcsapás érte.

Diaz vasárnapi búcsúztatásán koporsója mellé nemcsak virágok és koszorúk kerültek, hanem szörfdeszkája és az őt sportolás közben ábrázoló fotók is.

It is with a heavy heart that the ISA has learned about the passing of El Salvador’s Katherine Diaz. pic.twitter.com/7SQCEHPpu3