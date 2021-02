10 hónap után most ébresztették fel, ezért nem tudni, hogy a járványból mit ért meg az agysérült tini

A 19 éves Joseph Flavill ma már lábadozik, de fogalma sincs a betegségről, holott kétszer is elkapta azt - adta hírül a The Guardian brit napilap honlapja. Március elsején ütötte el egy autó Burton on Trent városában, néhány héttel az angliai szigorú járványügyi korlátozások elrendelése előtt. Súlyos agysérülést szenvedett, és az év végéig kómában volt.

"Semmit nem tudott a járványról, mivel 10 hónapig aludt. Tudata javul, de nem tudjuk, hogy mit ért meg az egészből" - mondta nagynégyje a brit lapnak. A fiatalember már képes mozgatni végtagjait és a családdal, a barátokkal pislogással, mosollyal kommunikál. A család telefonon és videohívásokon keresztül tartja vele a kapcsolatot.

A nagynéni elmondta: megpróbálták neki elmagyarázni, hogy a korlátozások miatt nem lehetnek vele személyesen, de a koronavírus-járvány súlyosságát meg sem próbálták megértetni vele.

MTI