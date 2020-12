Késekkel, botokkal és rudakkal estek egymásnak többen a Karcsai úton!

Az incidens még hétfőn kora délután történt a dunaszerdahelyi karcsai úti romatelepen. Információink szerint egy büntetett előéletű személy viselkedése váltotta ki, a verekedésnek több sérültje is volt.

Rendőrségi felvételek (További fotókért kattints!)

Zlatica Antalová kerületi rendőrségi szóvivő közölte a Paraméterrel, hogy a verekedés során kések, botok és rudak is előkerültek, a végén pedig több sérültet is kórházban kellett ellátni. Egy 29 éves férfit a hátán és a fején is megszúrtak, illetve megvágtak. 50 éves édesapja több horzsolást és felszíni sérülést szenvedett. Felépülésük több hetet vesz majd igénybe. Ők a sértettek, akik jelentették az ügyet a körzeti rendőrőrsön.

Amikor viszont a rendőrök kimentek, már nem találtak ott senkit az incidens helyszínén, a konténerlakásoknál, és a verekedésnek sem voltak nyomai. A tanúk kihallgatását követően viszont két gyanúsítottat állítottak elő, végül a nyomozás előrehaladtával a vizsgálótiszt 5 személyt gyanúsított meg, közülük hárman fiatalkorúak. Egy 62 éves férfit és 25 éves unokáját különösen súlyos testi sértésben való bűnrészességgel gyanúsítanak, míg egy 15, egy 16 és egy 17 éves srácot ugyancsak testi sértéssel, de annak enyhébb formájával gyanúsítanak. Mind az öt gyanúsítottnak garázdaságért is felelnie kell. A felnőttek esetében a testi sértésért kiszabható maximális büntetés 15 évig terjedő börtön.

Érdeklődtünk az ügyben Ravasz Józsefnél, a telepet kezelő Romológiai Kutatóintézet vezetőjénél, aki közölte, a marginalizált közösségben pillanatnyilag az egyik legnagyobb konfliktusforrás egy fiatalkorúak molesztálásáért elítélt, a büntetését már letöltött huszonéves férfi, aki a jelek szerint a mostani incidenst is kiválthatta. Mint mondta, az illetőt már többször is elvitték egy bezini intézetbe egy rövidebb terápiára, de rendre hazajöhetett. Szavai szerint a városi hivatal illetékeseivel karöltve próbálnak egy zárt szociális otthont találni a kiskorúsított fiatal férfinak, mielőtt még ennél is nagyobb baj történik.

(parameter)