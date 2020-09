Szörnyű: lelőtte ötéves fiát, majd magával is végzett az egykori szlovák rendőr

A rendőrséget május 13-án riasztották a községbe, miután egy családi házban megtalálták az egykor rendőrként szolgáló 57 éves Jozef, valamint ötéves fia holttestét. Mindkettőjükön lőtt sebek voltak.

Több lehetséges forgatókönyv is számításba jött azzal kapcsolatban, hogy valójában mi történhetett. A nyomozás most lezárult, Petra Kováčiková rendőrségi szóvivő pedig a TV Markízának elmondta, hogy a jelek szerint Jozef megölte kiskorú fiát, majd magával is végzett.

Jozefnek állítólag nézeteltérése volt élettársával az előző kapcsolatából származó gyereke miatt. Az ominózus napon a nő is otthon volt. Hogy pontosan mi volt a férfi indítéka, csak találgatni lehet.

A férfi magához vette közös gyermeküket, majd a szobába zárkózott vele. Ezután a nő már csak két lövést hallott.

A bizonyítékok kiértékelését követően a rendőrség leállította a büntetőeljárást.



(tvnoviny.sk)