"Nagyon nehezen viselik a történteket, pedig mind kemény férfiak" - a tűzoltókat is megrázta a szörnyű baleset, amelyben gyerekek haltak meg

A tűzoltóság pszichológusokat is hívott, hogy a trauma után segítséget nyújtsanak a túlélőknek, valamint a tűzoltóknak is.

Két Volkswagen (VW) Transporter típusú furgon ütközött össze a Liptószentmiklósi járásbeli Liptovský Trnovec határában, a II/584 jelzésű úton. A szerdai balesetben négy gyerek és egy felnőtt életét vesztette. A TASR hírügynökséget Jana Balogová, a zsolnai kerületi rendőrkapitányság szóvivője tájékoztatta szerdán.

A szóvivő elmondása szerint a szlovák rendszámú furgonban kilenc személy, köztük öt gyerek, a másik, német rendszámú, szintén Volkswagen (VW) Transporter típusú furgonban három személy utazott. Az előbbi jármű az ütközés következtében lerepült az útról. Négy, 6 és 11 év közötti gyerek, valamint egy 43 éves felnőtt a helyszínen életét vesztette. A német rendszámú furgon utasai csak könnyebben sérültek meg.

Alena Krčová, az egészségügyi mentőszolgálat operációs központjának szóvivője arról számolt be, hogy a rózsahegyi és a liptószentmiklósi kórházba szállították a baleset négy résztvevőjét. „Szállítás közben eszméletüknél voltak, közepesen súlyos, illetve könnyebb sérüléseket szenvedtek” – tette hozzá a szóvivő.

Jaroslav Harant, a liptószentmiklósi járási rendőrkapitány elmondta: a baleset okát és körülményeit szakértők vizsgálják. A sofőröket arra intette, hogy vezetés közben figyeljenek az úttest állapotára és az időjárásra is, amely mostanában kiszámíthatatlan.

A tűzoltók a helyszínre érkezésük után elvégezték a szükséges tűzvédelmi intézkedéseket, a sebesülteket pedig elsősegélyben részesítették. „A HaZZ pszichológusokat is hívott, hogy a trauma után segítséget nyújtsanak a túlélőknek, valamint a tűzoltóknak is. Nagyon nehéz bevetés volt, hiszen gyerekek haltak meg. A tagjaink közül sokan nagyon nehezen viselik a történteket, még nem éltek át ilyet. Pedig mind kemény férfiak” – számolt be róla Eva Krajčiová, a liptószentmiklósi Járási Tűzoltó- és Mentőszolgálat (HaZZ) igazgatónője.



(TASR/para)