Elhamvasztották Thaiföld első sorozatgyilkosát, aki még katonaként kapott rá az emberhúsra

A kínai származású férfit, egy Si Ouey nevű kertészt, akit kannibalizmussal is vádoltak, 1958-ban állítólag tetten érték, amint elégette egy eltévedt nyolcéves fiú testét egy erdőben. A rendőrség sietett az ő nyakába varrni öt olyan megoldatlan gyermekgyilkosságot is, amely az előző években, 1954-ig visszamenőleg történt. A korabeli lapok érzékletes beszámolókban ecsetelték, miként ette meg a gyanúsított áldozatai szívét, máját és beleit.

Si Ouey állítólag azt mondta a rendőrségen, hogy a második világháború alatt, kínai katonaként kapott rá az emberhúsra, amikor elesett katonák húsát elfogyasztva élte túl a japánok ostromát.

Az 1959. szeptember 16-án, 32 évesen kivégzett Si Ouey holttestét úgymond tudományos kutatásokra átadták a bangkoki Siriraj Kórház igazságügyi orvosszakértői múzeumának, ahol egy vitrinben tették közszemlére.

Az elmúlt évtizedben azonban aggályok merültek fel a korabeli ítélet megalapozottságát illetően, és állampolgári kezdeményezés indult annak érdekében, hogy derüljön ki a teljes igazság, és az elítélt kapja meg a végtisztességet akkor is, ha esetleg mégis bűnös.

Annak idején a thaiföldi rendőrséget úgy ismerték, mint amely habozás nélkül kiveri a beismerő vallomást a gyanúsítottakból, a napvilágra hozott hátborzongató részletekben pedig élvezettel vájkált a korabeli sajtó.

Si Ouey kiváló bűnbaknak látszott, mert szegény bevándorló volt - 1946-ban, 19 évesen érkezett Kínából -, a thaiföldi katonai kormányok pedig annak idején a hidegháborús légkörben minden alkalmat megragadtak a Kína-ellenes érzelmek felkorbácsolására, és a bűncselekményekért, rendbontásokért szívesen tették felelőssé a bevándorlókat.

Az elmúlt években azonban több televíziós dokumentumműsor is ellentmondásokra világított rá a büntetőeljárásban, például arra, hogy az egyik áldozatnak megvoltak azok a szervei, amelyeket pedig Si Ouey az állítólagos beismerő vallomása szerint megevett.

Pharaoh Chakkraphattranan, akit gyerekkorában szintén gyakran riogattak azzal, hogy ha rossz lesz, elviszi a mumus, 2018-ban kampányt indított annak érdekében, hogy Si Ouey-t ne bélyegezzék meg többé kannibálként, földi maradványait pedig temessék el tisztességgel.

A Siriraj Kórház végül felülvizsgálta az ügyet, és tavaly júniusban eltávolította a kannibál feliratot a vitrinen lévő tájékoztatóról, augusztusban pedig elzárta a tetemet a kíváncsi tekintetek elől.

Hat évtized után végül csütörtökön kilenc buddhista szerzetes egy Bangkoktól északra fekvő templomban megadta a végtisztességet az állítólagos sorozatgyilkosnak, imákat mondtak és papírvirágokat helyeztek a koporsójára, mielőtt azt elnyelte a krematórium, ahol a thaiföldi börtönök főparancsnoka gyújtotta meg a tüzet.

A búcsúztatásnál jelen voltak a kórház illetékesei és az elítélt egykori városának képviselői is.

A tisztességes temetést követelő kampányhoz csatlakozott Wannapa Thongchin is, akinek szülei hajdan a gyerekgyilkossággal vádolt férfinak munkát adtak, és többen mások is a városból, ahol a kínai bevándorló élt és dolgozott. Wannapa szerint szülei mindig azt mondták neki, hogy Si Ouey ártatlan volt, és a falusiak is mindig jó emberként emlegették őt.

