A háztetőről akart a medencébe ugrani egy amerikai nő, kis híján az életébe került – VIDEÓ 

Egy férfi és egy nő a háztetőről kezdett el ugrálni a medencébe, csakhogy a ház és a medence között volt egy terasz, melynek tetejét át kellett volna ugorni, hogy a vízbe érjenek az ugrást követően.

A videón látszik, hogy a háztetőről elrugaszkodó fiúnak sikerült is a mutatvány, ám a nő lába megcsúszott és a fedett terasznak ütközve landolt a vízben.

A felvételen látszik, hogy a lány szerencsére nem sérült meg komolyabban, de akár tragédiával is végződhetett volna az ugrálós buli.

it got deleted twice on tik tok but.. this was my 4th of July /: pic.twitter.com/1BtEzA0Mtv