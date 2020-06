25 évet kapott a férfi, aki egy éve önkéntes tűzoltókat gyilkolt egy szlovák diszkóban

A helyi szórakozóhelyen a hangulat pillanatok alatt váltott bulizósból horrorba, amikor a 36 éves Martin C. megjelent a fegyverével, és tüzet nyitott a szórakozókra. Egy 20 éves fiatal önkéntes tűzoltót, Jakubot háromszor is mellbe lőtte, az életét már nem tudták megmenteni. Két évvel fiatalabb névrokonát, a 19 éves Jakubot hasi lövés érte, míg egy harmadik fiatalembert, a 22 éves Martint a fején találta el, ő néhány nappal később a kórházban életét vesztette. Az eset hajnali fél négy körül történt. Martin C. a lövöldözés után eliszkolt, és az erdőben bújt el. A rendőrök nyolc órányi keresés után találták meg.

A vizsgálótiszt ezt követően gyilkossággal, gyilkosság kísérletével, valamint illegális fegyvertartással gyanúsította meg, majd vád alá helyezték. Az ügyész a pénteki tárgyaláson azt mondta, Martin C. bármilyen indíték vagy konfliktus nélkül lőtt agyon két fiatalt, egy harmadik elvesztette miatta a veséjét, egy negyedik pedig csak azáltal úszta meg, hogy sikerült beugrania a lövés elől egy bokorba. "A cselekmény jellege és az elkövető pszichiátriai szakvéleménye alapján az ügyészség javaslata életfogytiglani büntetés" - fogalmazott.

Végül a bíró 25 évet szabott ki, amivel egyik fél sem volt elégedett. Mind az elkövető ügyvédje, mind az ügyész fellebbezést nyújtott be. Az üggyel ezt követően a Trencséni Kerületi Bíróság foglalkozhat.

(TASR)