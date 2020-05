Kisteherautóval hajtottak a tüntető tömegbe Floridában (videó)

Videofelvételeken látni lehetett, amint a tallahassee-i tüntetők körbejárták a kisteherautót, amikor az egy közlekedési lámpánál megállt, valaki láthatóan odaszólt a vezetőnek. Egy másik videó szerint üveget vágtak a teherautó ablakának, mire a sofőr hirtelen gyorsulni kezdett, több gyalogost elsodort, de senki nem sérült meg súlyosabban.

Többen a kisteherautó nyomába eredtek, hogy megállítsák. A rendőrök megbilincselték a sofőrt, lezárták az utcát és másfelé irányították a tüntetőket.

A car ran though the protesters and TALLAHASSEE POLICE DEPARTMENT PROTECTED THEM!!!!!! NOT US!!!!! pic.twitter.com/L5vbet3fy7