Évekre rácsok mögé kerülnek a nyitrai neonácik, akik össze-vissza rugdalták egy bár vendégeit és alkalmazottait

A bíróság a verekedés négy vádlottját négy és öt év börtönre ítélt garázdaságért és súlyos testi sértés kísérletéért. Az ötödik vádlottat csak garázdaságért ítélték el, ő felfüggesztettet kapott.

A vádlottak nem vettek részt a tárgyaláson, beleegyeztek, hogy a távollétükben döntsenek, ügyvédjük pedig jelezte, hogy fellebbezni fognak az ítélet ellen.

A brutális incidens, mely során rátámadtak a bár vendégeire és alkalmazottaira, 2013-ban októberében történt. Egy lányt is bántalmaztak, emellett egy földön fekvő, védtelen embert rugdaltak. Az esetet felvették a térfigyelő kamerák is.

A bár elleni neonáci támadások 2013 szilveszterén csúcsosodtak ki, amikor is súlyosan bántalmazták a klub vezetőjét, Radovan Richtárikot. A támadók, akik a Walhala kártyaklub tagjai voltak, eltörték Richtárik lábát. Richtárikra éjfél után rontottak rá. A neonáci csoport be akart jutni a Mariatchi klubba, ajtókat döngettek, ám amikor tudatosult bennük, hogy a tulajdonos nem engedi be őket, s le akarta őket fényképezni, a földre lökték, elkezdték rugdalni őt, s hosszú hetekig gyógyuló sérüléseket okoztak neki.

A tárgyalás az októberi támadásról szólt, ennek az ügynek volt öt vádlottja. A bíró kijelentette, hogy nem verekedésről, hanem veszélyes, brutális támadásról volt szó, és szavai szerint "már elmúltak azok az idők, amikor így lehetett rendezni a számlákat". Hangsúlyozta, hogy a támadók olyan intenzitással rugdalták az emberek fejét, mintha csak focilabdáról lenne szó.

Az ügyvédjük ugyanakkor azt mondta, hogy csak dulakodás volt, ráadásul a vádlottak egyszeri kihágásáról van szó, az incidenst pedig szavai szerint a Mariatchi bár pincérnője provokálta ki, aki nem kívánt cigit eladni a vádlottaknak azzal, hogy nácikat nem szolgál ki.

Véleménye szerint az egész tárgyalást annak szellemében vezették, hogy a védencei neonáci bűnözők, közben pedig rámutatott, hogy nem ők támadtak elsőre, hanem az egyik védencét tarkón ütötték, mikor még bent volt. Ez utóbbit a bíró is elismerte, elmondása szerint a vádlottak ezért kaptak a kiszabható alsó határa körüli büntetést.

(SME)