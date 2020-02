Videón, ahogy a taxisofőr kirángatja autójából a vak nőt

Az eset a csehországi Žižkov városában történt a napokban. Egy látássérült nő taxival szeretett volna utazni, a szolgáltatást pedig előre megrendelte és ki is fizette egy alkalmazáson keresztül.

A taxi meg is érkezett a helyszínre, majd miután beszált a nő, a sofőr közölte, hogy a kutyáját nem teheti be az autóba, és megkérte, hogy ő is szálljon ki a járműből.

A nő azonban nem volt hajlandó kiszállni, mert a szolgáltatást már korábban kifizette. A taxisofőr ekkor kiszállt az autóból, majd szó szerint kirángatta a nőt a járműből és elhajtott.

Az esettel a rendőrség foglalkozik.



(ct24)