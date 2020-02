BORZALOM: Legalább 30 férfivel kellett közösülnie egy autóban az elrabolt szlovák nőnek!

Az idegenrendészet egységei leplezték le az elkövetőket Dubnicán, ahol több személyt is őrizetbe vettek, hármat közülük, két férfit és egy nőt pedig meg is gyanúsítottak emberkereskedelemmel. A feltételezett elkövetők 25 és 41 év közöttiek, akiknél a rendőrség házkutatást is tartott.

A rendőrség közlése szerint az elkövetők idén januárban kicsaltak egy 30 éves Nová Dubnica-i nőt egy találkozóra, majd betuszkolták őt egy autóba és elrabolták. Ezután elvitték őt egy lakásba, majd ott prostitúcióra kényszerítették. Ezt követően a közösségi oldalakon pénzért kínálták a testét különböző személyeknek, akikkel megbeszéltek egy találkát, majd a fiatal nőt autóval odavitték, és a járműben kellett közösülnie és egyéb szexuális praktikákat gyakorolnia az aktuális "ügyféllel".

Az egyes esetek után mindig visszavitték a lakásukba, majd bezárva tartották őt, az így szerzett pénzt pedig eltették. A fiatal nőt veréssel és gyilkossággal fenyegették, hogy ne próbáljon megszökni.

A rendőrség szerint körülbelül 30 férfivel kellett közösülnie a nőnek, fogva tartói pedig mintegy ezer euróra tettek szert ezáltal. A nőnek egy alkalommal viszont sikerült elszöknie, és így jutott el a rendőrségre.

A három őrizetbe vett személy vizsgálati fogságba helyezését javasolta a rendőrség, tettükért 10 évig terjedő börtönbüntetésre számíthatnak.

