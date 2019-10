„Nem kapok levegőt” – üzent a fiatal nő szüleinek az essexi halálkamionból 

Egy Thi Tra My nevű fiatal nő legutóbb kedden késő este, nem sokkal a kamion megtalálása előtt küldött kétségbeesett üzenetet a családjának arról, hogy nem kap levegőt és haldoklik:

Nagyon szeretlek titeket anya és apa. Sajnálom

– írta nem sokkal a halála előtt a fiatal nő.

A 26 éves nő bátyja elmondta a BBC-nek, hogy Thi Tra My október 3-án Kínába repült, onnan pedig két nap múlva Franciaországba utazott. Először október 19-én kísérelte meg az átkelést Nagy-Britanniába, de akkor feltartóztatták és visszafordították. Utolsó ismert tartózkodási helye Belgium volt, ahonnan a kamionszerelvény pótkocsija Angliába érkezett. Thi Tra My testvére elmondta azt is, hogy a család 30 ezer fontnak megfelelő összeget fizetett a fiatal nő utazásának költségeire.

Az már korábban kiderült, hogy a 8 nő és a 31 férfi áldozat legkevesebb 10 órát töltött a -25 Celsius-fokban, miután a kamion megérkezett Zeebrugge kikötőjébe kedden délután.

A kamion 25 éves sofőrjét, Mo Robinsont őrizetbe vették, szülei pedig csütörtökön engedélyt kaptak rá, hogy meglátogassák őt a rács mögött. A nyomozás jelenleg is zajlik az ír, a belga és a kínai nyomozók segítségével.

24.hu