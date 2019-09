Börtönre ítélték az idiótát, aki levideózta, hogyan kínzott halálra egy cápát 

Robert Lee Benac kéjesen lefilmezte, motorcsónakjával hogyan húz maga után egy agonizáló cápát, majd kitette a világhálóra is a felvételt. Az állatkínzó tengeri száguldásnak meglett az eredménye: nem csak tíz nap elzárást érdemelt ki a floridai fickó.

"White" dude Robert Lee Benac, now 30, gets "10 days in jail" for torture and aggravated animal cruelty to a shark.

Has anybody thought to check his backyard for bodies?https://t.co/f0Y9WhtMx0