A rendőrök nem részesítették elsősegélyben a fuldokló nagykürtösi fiút, állítja a szomszéd

A fiatal srác a nagyanyjával került konfliktusba. Lukášt Ľubica nevelte fel kiskorától, de voltak vele gondok, például a drog miatt.

Az egyik szomszéd, Soňa arról számolt be a Nový Čas-nak, hogy vélhetően most is drog hatása alatt kiabált a srác. "Óriási kiabálást és csapkodást lehetett hallani a folyosóról. A rendőrök sem jutottak semmire a fiatal szomszéddal" - magyarázta. Hozzátette, hogy Lukáš segítséget kért a nagyanyjától, mikor a rendőrök megpróbálták lefogni, később viszont már azt kiabálta, hogy ez nagyon fáj és nem kap levegőt. "Azt akarta, hogy nyissam ki az ajtót, de nem tehettem, mert a rendőrök ezt nem engedték" - húzta alá.

Egyszer csak csend lett. Azt hitték, végre lecsillapodtak a kedélyek, de nem így volt. "A nagyanyja közelebb ment hozzá, majd azt mondta, hogy az isten szerelmére, nem lélegzik, kezd lilulni" - folytatta Soňa.

Nem sokkal később már kint voltak a mentők, de az orvos már csak a halál beálltát tudta megállapítani.

"A rendőrök nem nyújtottak elsősegélyt neki, én már csak holtan láttam a fiút. Az orra és a szája is csupa vér volt. Lényegében mindenhol az ő vére volt a folyosón" - vélekedett a szomszédnő, akit nem hagy nyugodni, hogy a rendőrök valamit elszúrhattak, de legalábbis valami nem volt rendben az egésszel, és ezt a vallomásában is közölte.

Egyébként Soňa és lánya, Simona jó fiúként ismerték Lukášt, akinek volt barátnője is. "Hisz még ott a folyosón is kiabálta az ő nevét..." - mondta Simona.

Az ügyben eljárást indított a belügyminisztérium felügyelősége, halálokozás címén. Hogy pontosan mi okozta a fiú halálát és milyen körülmények között játszódott le az akció, azt már a felügyelőség feladata kideríteni.

(Nový Čas)