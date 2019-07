Lelőtt oroszlán teteme felett csókolózott a fiatal pár (FOTÓ)

A kanadai Edmontonból származó Darren és Carolyn Carter a közösségi oldalára ki is posztolta a felvételt a következő megjegyzéssel: kemény munka a forró Kalaháriban. Egy oroszlánszörnyeteg.

Nem sokkal később egy újabb elejtett nagymacskáról készült fotót posztoltak, amelyhez azt írták: "semmi nem hasonlítható az érzéshez, mint a dzsungel királyára vadászni".

Darren and Carolyn Carter. I hope this kiss makes you famous. pic.twitter.com/V2QUkZq5NB