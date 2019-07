DÖBBENET: Esés után egy parkettadarab szúrta keresztül a pályakerékpáros tüdejét!

Az omnium versenyszám scratch nevű futamában több versenyző is bukott, mikor az egyik kerékpár kimozdított egy parkettadarabot a pályáról, arra esett rá Gobbo, akinek átszórta a tüdejét.

A fiatal, mindössze 17 éves versenyzőnek azonnali műtétre volt szüksége, kórházba is szállították, és egy 3 órás operáció keretén belül távolították el az idegen tárgyat a testéből.

Őrületes szerencséje volt. Noha az intenzív osztályon ápolják, Frank Glorieux, a verseny szervezője szerint az állapota stabil és már lábadozik.

Extremely weird incident yesterday in Gent for Lorenzo Gobbo, luckily he's fine and already got surgery! pic.twitter.com/ThbUSULyPp