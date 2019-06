Hosszú időre rács mögé kerülhet egy 19 éves galántai járásbeli drogdíler

Mária Linkešová rendőrségi szóvivő tájékoztatása szerint hétfőn az esti órákban egy kerékpáros fiatalt igazoltattak a rendőrök a galántai járásbeli Szentharaszton (Vinohrady nad Váhom). A srác önként átadott a táskájából kilenc zacskó kristályos anyagot – állítása szerint pervitin volt bennük.

A lefoglalt mennyiség legalább 110 egyszeri adagra lett volna elegendő. A 19 éves fiút letartóztatták és kábítószer birtoklásával és terjesztésével gyanúsították meg. Amennyiben bűnössége beigazolódik, akár 3-tól 10 évig terjedő szabadságvesztésre ítélhetik.

Múlt héten is őrizetbe vettek egy 37 éves férfit, akinek az autójában legalább 63 egyszeri adagnak megfelelő kábítószerre bukkantak. Mint kiderült, ebben az esetben is pervitinről volt szó. Emellett az is kiderült, hogy a férfit májusban két évre eltiltották gépjárművek vezetésétől.

A gyanúsítottat szintén 3-tól 10 évig terjedő szabadságvesztés fenyegeti.



TASR/para