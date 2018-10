Spicligyűlölő exbérgyilkos verte agyon a sitten az egykor rettegett alvilági vezért!

- közölte az AP-vel egy névtelenséget kérő szövetségi nyomozó. A rendőr szerint legalább még egy másik rab is részt vett a leszámolásban.

A The Boston Globe című lap értesülése szerint Geas közismerten gyűlölte a besúgókat, és amikor a hírek szerint a korábban az FBI-nak is dolgozó 89 éves egykori rettegett gengsztervezér a Bruceton Mills-i fegyházba érkezett, automatikusan célpontjává vált.

Bulger ügyvédje, J. W. Carney Jr. az amerikai szövetségi börtönrendszert tette felelőssé védence haláláért, hangsúlyozva, hogy a büntetés-végrehajtás által hozott döntés az átszállításról "halálbüntetéssé változtatták az életfogytiglanit".

A számos gyilkossággal és más súlyos bűncselekményekkel gyanúsított Bulgert, hajdan a tíz legkeresettebb bűnöző egyikét, több mint 16 évi keresés után, 2011 júniusában a kaliforniai Santa Monicában fogták el, miután a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) a nyilvánossághoz fordult, kétmillió dolláros jutalmat ígérve a nyomravezetőnek.

2013 augusztusában két egymást követő életfogytiglan plusz öt év szabadságvesztésre ítélték 11 gyilkosságért és egyéb bűncselekményekért.

Bulgert bankrablások miatt először 1956-ban ítélték el. A börtönben töltött kilenc év után visszatért Bostonba, ahol saját bandát alapított, majd a '70-es évek közepétől az FBI besúgója lett. Amerikai lapok szerint a szövetségiek a rivális új-angliai maffiáról adott információkért cserébe megengedték az ír gengszternek, hogy - amennyiben nem öl meg senkit - folytathassa üzelmeit. "Whitey"-tól azonban a '80-as évekre már jobban rettegtek Bostonban, mint John Gottitól, a Gambino család főnökétől New Yorkban. A The New York Times szerint csaknem mániákus kegyetlenséggel gyilkolt, így a saját kezével fojtotta meg bandája két tagjának barátnőjét.