Robbanások voltak egy kínai bevásárlóközpontban

-illusztráció- (Fotó: Pixabay)

A Vanda bevásárlóközpont alagsori parkolójában felrobbant egy autó, majd tűz ütött ki, néhány perccel később pedig az épület 30. emeletén hallatszott robbanás - közölte egy önkormányzati tisztségviselő. Itt egy irodájában rekedt ember meghalt, egy másik pedig megsérült.

Szemtanúk is több robbanásról és sűrű füstről számoltak be. A Twitteren közzétett felvételeken menekülő embereket lehetett látni. Az egyik étterem dolgozója is megerősítette, hogy több robbanás hangját hallotta.

A hatóságok felszólították a lakosságot, hogy kerüljék el a bevásárlóközpont környékét.

A Vanda nevű kínai ingatlanfejlesztő hatalmas bevásárlóközpontjai több kínai városban megtalálhatók.

(MTI)