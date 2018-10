Robbanás történt a Krím félszigeten egy iskolában, sok halott és sebesült

Fotó: TASR/AP

Az orosz Nemzeti Terrorelhárító Bizottság közlése szerint ismeretlen eredetű robbanószerkezet lépett működésbe a tanintézményben. Az orosz nemzeti gárda parancsnokának első helyettese, Szergej Melikov a TASZSZ hírügynökséggel közölte, hogy házi készítésű pokolgép robbant fel.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője úgy fogalmazott, hogy a robbanás egyik okaként a terrorcselekmény lehetőségét is vizsgálják.

Az első hírek még arról szóltak, hogy gázrobbanás történt az oktatási intézmény étkezdéjében.

A kercs.fm helyi hírportál szerint a helyszínre több mentőautó is kiérkezett, de annyi a sebesült, hogy nem tudják mindet elvinni, ezért a tömegközlekedés buszait is bevonták.

A helyszínre kivonultak a rendőrség, a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) és a katasztrófavédelem, valamint a gázszolgáltató vészhelyzet-elhárítással foglalkozó szakemberei is. A környékre kétszáz katonát is kivezényeltek.

A Krím félszigetet Oroszország 2014-ben elcsatolta Ukrajnától, de azt a lépését az ENSZ tagállamainak túlnyomó többsége nem ismerte el.

(MTI)